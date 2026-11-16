Drei Streifen als Staatsaffäre und neue DFB-Zeiten mit Nike

Berlin (dpa) - 4. Juli 1954, Wankdorf-Stadion Bern, Halbzeitpause. Im Finale der Fußball-WM steht es zwischen Deutschland und Ungarn 2:2, es regnet. Der deutsche Zeugwart Adolf Dassler schraubt den DFB-Spielern längere Stollen in die Kickstiefel, der Halt auf dem rutschigen Rasen wird besser. Deutschland wird Weltmeister. Der Rest ist Fußball-Geschichte.

Die Erzählung zum ersten der vier deutschen WM-Titel ist auch dem Blick durch die Drei-Streifen-Brille von Adidas geschuldet. Die Sensation in der Schweiz ist Startpunkt eines unternehmerischen Welterfolgs. Dasslers Sportartikel-Marke nahm Fahrt auf, heute ist der Konzern hinter Nike Nummer zwei der Welt.

Vergebliche Rettungsmission des Adidas-Chefs

Dass die gemeinsame Reise mit dem Deutschen Fußball-Bund nun endet, weil sich der größte nationale Sportverband der Welt ab 1. Januar 2027 für 100 Millionen Euro im Jahr an den US-Primus gebunden hat, war für die Herzogenauracher ein Schlag. Firmenchef Björn Gulden war kurz vor der Vertragsunterschrift noch in einer Nacht- und Nebel-Aktion nach Frankfurt gereist, um zu retten, was zu retten ist. Vergebens.

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Die Nachricht vom Nike-Deal wurde im März 2024 zu einer Art Staatsaffäre. Der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vermisste deutschen «Standortpatriotismus». Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer «Fehlentscheidung», die ein Stück Heimat vernichte. Und der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte das Handeln «unpatriotisch». Die Nachricht war Aufmacher der ARD-Tagesschau.

Der DFB musste zusagen

Der DFB konnte nicht anders handeln. Er braucht das Geld. Heute ist die Lage ohnehin unaufgeregter. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Nationalmannschaft seit Jahren bei allen Turnieren enttäuscht. Es gibt auf dem Weltmarkt aktuell attraktivere Teams. Das für den Abschied entworfene schwarze Trikot mit den goldenen Längsstreifen wird schon mit 25 Prozent Preisnachlass angeboten.

Die Nike-Übernahme hat eine Vorgeschichte. Schon 2007 gab es eine 500-Millionen-Offerte, die der DFB ablehnte. Ein Jahr zuvor war der Schuhzwang beim Verband aufgehoben worden. Die Nationalspieler mussten nicht mehr Adidas-Schuhe bei Länderspielen tragen. Auch das galt als Zäsur.

Launiges Abschiedsevent mit Klopp

Gulden verabschiedete die DFB-Elf und Bundestrainer Jürgen Klopp, selbst Adidas-Werbefigur, vergangene Woche bei einem launigen Mitarbeiter-Event in Herzogenaurach. «Keine Negativität», wünschte sich der Norweger. Man werde immer Fan bleiben.

Bei einem großen Turnier lief Deutschland erstmals bei der EM 1980 in Italien auch mit den Trikots mit den berühmten drei Streifen auf. Aber erst im Finale, nachdem in der Vorrunde in Erima-Shirts gespielt worden war. Zwar trug auch die Weltmeister-Elf von 1974 schon Adidas, dies war aber nicht sichtbar.

Foto: Martina Hellmann/dpa Einer der größten Erfolge der Adidas-Ära beim DFB: Der WM-Titel 1990. (Archivbild)

Seitdem lieferte Adidas das DFB-Trikot und sorgte für einige Hingucker. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann entschied sich 2004 für ein rotes Ausweichtrikot für eine aggressivere Spielweise. Das pinke Ausweichtrikot für die Heim-EM 2024 wurde kontrovers diskutiert. Letztlich war es laut Adidas das am besten verkaufte Auswärtstrikot.

Homeground auch ohne DFB ausgebucht

Für das Unternehmen ist der Fußball auch ohne den DFB als Partner wirtschaftlich die mit Abstand größte Sportart. Der deutsche Markt ist mit einem Umsatzanteil im mittleren einstelligen Bereich wichtig. Die wirtschaftlichen Folgen des Verlustes dürften dennoch überschaubar bleiben.

Und auch der Homeground, ein luxuriöses Feriendorf für Spitzensportler, das seit 2021 von der Nationalmannschaft regelmäßig genutzt wurde, leidet nicht unter dem Weggang. Die Einrichtung wird von vielen Teams, darunter Neuseelands Rugby-Auswahl, Wintersportlern und Leichtathleten genutzt. 2027 ist nach Unternehmensangaben bereits ausgebucht.

Foto: Christian Charisius/dpa Adidas-Chef Björn Gulden (r) versuchte noch, den DFB-Deal zu retten. (Archivbild)

Die Franken rüsten im Nationalmannschaftsbereich 25 Länder mit Trikots aus, darunter große Fußball-Nationen wie Italien, Argentinien und Mexiko. Noch wichtiger sind für Adidas die Verträge mit Vereinen wie Real Madrid, FC Liverpool oder FC Arsenal. Hinzu kommen - angeführt von Bayern München - sechs Vereine der Fußball-Bundesliga sowie Einzelverträge mit einigen der besten Spieler der Welt: Lionel Messi, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé sind drei Beispiele.

Nike-Rekorddeal trotz Sparkurs

Während Adidas zuletzt wirtschaftliche Rekorde vermeldete, steckt der neue DFB-Partner Nike in der Krise. Sinkende Umsätze und Gewinne, Rückgänge bei den Verkäufen in wichtigen Märkten wie China, eine Aktie im Sinkflug - der Branchenführer muss einen harten Sparkurs fahren. Hunderte Stellen sollen wegfallen.

Foto: Michael Kappeler/dpa Nike steckt seit Jahren in der Krise. (Archivbild)

Wegen schlechter Geschäftszahlen musste Nike-Chef John Donahoe, der den Rekordvertrag mit dem DFB abschloss, schon im Herbst 2024 seinen Posten räumen. Der bis Ende 2034 laufende 800-Millionen-Euro-Deal mit dem DFB passt für Nike kaum mehr in die Zeit. Andere Partner-Teams wie Brasilien, England, Frankreich und Portugal dürften bei Vertragsgesprächen künftig ähnliche Summen aufrufen.

Erstes Trikot wohl im Retro-Design