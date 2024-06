EM-Alternative für Nagelsmann: Sané 100 Prozent schmerzfrei

München (dpa) - Nach wochenlangen Sorgen kann Julian Nagelsmann rechtzeitig zum Anpfiff der Europameisterschaft mit Leroy Sané planen. «Leroy ist bei 100 Prozent schmerzfrei und kann voll eingesetzt werden», sagte der Bundestrainer vor dem heutigen Auftaktspiel der Fußball-Nationalmannschaft (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in München gegen Schottland.

Bei den Bayern hatte Sané letztmals im Halbfinal-Rückspiel der Champions-League Anfang Mai gegen Real Madrid gespielt. Danach hatte er zur Schonung pausiert. In der Nationalmannschaft kam er in der vergangenen Woche zu einem Einsatz in der zweiten Halbzeit im Test gegen Griechenland (2:1) und zeigte eine überzeugende Leistung.