Erst «zäh», dann mit Gittens: BVB feiert 3:0 in Brügge

Brügge (dpa) - Die Dortmunder Profis um Matchwinner Jamie Gittens ließen sich von den mitgereisten Fans feiern. Trotz einer zu Beginn biederen Leistung ist der BVB mit einem 3:0 (0:0) beim belgischen Meister FC Brügge in die neue Saison der Champions League gestartet. Der eingewechselte Gittens traf in der Schlussphase doppelt (76. und 86. Minute), ehe der ebenfalls erst in der zweiten Halbzeit in die Partie gekommene Serhou Guirassy (90.+5) per Foulelfmeter sein erstes Tor für Dortmund erzielte.