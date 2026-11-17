Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission rechnet mit einem mehr als doppelt so hohen Wirtschaftswachstum in Deutschland wie zuletzt. Nach mehreren Jahren der Stagnation werde für die Wirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, teilt die Brüsseler Behörde mit.

Zurückzuführen ist der Anstieg der Kommission zufolge hauptsächlich auf einen starken Zuwachs bei Exporten zu Beginn des Jahres. Im Mai hatten die Konjunkturexperten in Brüssel ihre Erwartungen wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs noch deutlich gedämpft und einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um nur 0,6 Prozent erwartet.

Einige Jahre nach der Corona-Pandemie habe die deutsche Wirtschaft Ende 2025 wieder an Dynamik gewonnen, so die Kommission. «Dieser Aufschwung setzte sich auch 2026 trotz des Konflikts im Nahen Osten fort.» Auch die «Wirtschaftsweisen», viele Forschungsinstitute und die Bundesregierung erhöhten jüngst ihre Wachstumsaussichten in ähnlichen Dimensionen wie die EU-Kommission.

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Auch für die kommenden Jahre Wachstum erwartet

Gleichzeitig belasteten die zunehmende Unsicherheit und die hohe Inflation den privaten Konsum, heißt es weiter in der Herbstprognose. Steigende Arbeits-, Energie- und Finanzierungskosten sorgten für weniger private Investitionen.

Für das kommende Jahr geht die Kommission von einem Plus der deutschen Wirtschaft von 1,0 Prozent aus, für das Jahr 2028 von einem Wachstum von 0,7 Prozent. 2027 dürften die Exporte zusätzlich vom weltweiten KI-Boom profitieren, so die Brüsseler Behörde. Weitere Wachstumsimpulse würden durch steigende Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur erwartet. Da die Exporte und die staatliche Unterstützung im Jahr 2028 nachlassen dürften, wird dann mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums gerechnet.

Hintergrund sind schuldenfinanzierte «Sondervermögen» zur Modernisierung der Infrastruktur, Maßnahmen für mehr Klimaschutz sowie steigende Verteidigungsausgaben, die wesentlich auf Pump finanziert werden.

Wachstum in EU besser als erwartet

Auch in der gesamten Europäischen Union hat sich die Wirtschaft den Konjunkturexperten zufolge in den ersten drei Quartalen dieses Jahr besser entwickelt als erwartet. Trotz stärkerer und anhaltender Inflationsentwicklungen sowie verschärfter Finanzierungsbedingungen prognostizieren sie ein weiteres Wachstum, wie sie mitteilen.

Foto: Uwe Anspach/dpa In der gesamten Europäischen Union hat sich die Wirtschaft den Konjunkturexperten zufolge in den ersten drei Quartalen dieses Jahres besser entwickelt als erwartet. (Archivbild)

So erwartet die Europäische Kommission für die Wirtschaft der Staatengemeinschaft im laufenden Jahr ein BIP-Wachstum von 1,4 Prozent - mehr als bei der vergangenen Prognose im Mai (1,1 Prozent). Sie begründet das mit konstantem Konsum und mehr Exporten. Maßgeblich getragen wurde die Erholung der Exporte in den ersten sechs Monaten der Kommission zufolge durch die starke Auslandsnachfrage. Der Anstieg der Warenexporte dürfte auch im kommenden Jahr ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben, schätzt sie.

Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 1,4 Prozent prognostiziert, das sich 2028 auf 1,5 Prozent erhöhen dürfte, so die Kommission.

Für die 21 Länder mit Euro erwartet die Behörde eine ähnliche Entwicklung. «Das reale BIP dürfte sowohl 2026 als auch 2027 um jeweils 1,2 Prozent wachsen», teilt sie weiter mit. Für 2028 wird ein Wachstum von 1,3 Prozent prognostiziert.

Inflation wächst auch

Einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu ihrer vergangenen Schätzung sieht die Kommission bei der Inflation. Die jährliche Inflationsrate in der EU dürfte 2026 3,3 Prozent und 2027 3,2 Prozent erreichen, schätzt sie und rechnet erst 2028 mit einem Rückgang auf 2,3 Prozent. Für den Euroraum wird eine ähnliche Entwicklung erwartet.

In der Bundesrepublik erwartet die Kommission einen Anstieg der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent in diesem Jahr. Der Konflikt im Nahen Osten habe zu einem starken Anstieg der Kraftstoffpreise geführt und damit die Energieinflation weiter angeheizt, begründet die Behörde. Auch die Großhandelspreise für Gas und Strom seien deutlich gestiegen. «Für 2027 wird mit einem Höchststand von 3,2 Prozent gerechnet, bevor die Inflationsrate 2028 auf 2,0 Prozent zurückgehen dürfte», heißt es in der Herbstprognose mit Blick auf Deutschland.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Europäische Kommission hebt ihre Konjunkturprognose für Deutschland an. (Archivbild)

Deutschland dürfte sich mehr verschulden

Die Brüsseler Konjunkturexperten weisen auch auf entstehende Finanzlücken in Deutschland hin. Da unter anderem die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur sowie die Verteidigungsausgaben zunehmen, dürfte das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren wachsen, heißt es. Zwar dürften die staatlichen Ausgaben weniger schnell steigen, da der Staat insbesondere bei den Sozialausgaben Einsparungen und höhere Einnahmen plane. Dennoch dürfte die Staatsschuldenquote nach Schätzung der Kommission von 62,8 Prozent im Jahr 2025 auf 68,9 Prozent im Jahr 2028 steigen. Eigentlich schreiben die EU-Schuldenregeln eine Obergrenze von 60 Prozent vor.

Auch die «Wirtschaftsweisen» sehen Deutschlands Staatsfinanzen zunehmend unter Druck. «Im Bundeshaushalt werden auf längere Sicht die zu erwartenden Einnahmen nicht ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu decken», hieß es bei Vorlage des Jahresgutachtens in der vergangenen Woche.