FC Bayern setzt bei Trikot auf «Magie von Triple-Red»

München (dpa) - Der FC Bayern München setzt für die Saison mit einem neuen Finale dahoam als großem Höhepunkt auf «die Magie von Triple-Red». Das Design des vom deutschen Fußball-Rekordmeister vorgestellten neuen Heim-Trikots ist erstmals in der Vereinshistorie in drei verschiedenen Rottönen gehalten.

Die dreifachen Farbnuancen seien auch «ein Tribut» an den FC Bayern, der als einziges deutsches Männerteam das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen hat. Das wäre auch in der neuen Saison ganz nach dem Geschmack der Münchner. Wie im Jahr 2012 findet auch am Ende der kommenden Spielzeit das Champions-League-Finale in München statt.