Kompany sucht beim FC Bayern die «hungrigsten» Spieler

«Ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte nur sehen, welche Spieler am hungrigsten sind, um diesen Verein zu repräsentieren und erfolgreich zu sein», sagte der Belgier während seiner Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern in München.

Wer wird es denn nun? Seit Wochen warten die Fans des FC Bayern auf einen Nachfolger für Thomas Tuchel. Immer wieder wird über neue Trainer spekuliert - am Montag fällt der Name von Vincent Kompany.

Sportvorstand Max Eberl äußerte, der neue Trainer sei natürlich mit in die Kaderplanung einbezogen. Diese sei «schon einen Schritt weiter, als man denkt», sagte Eberl, ohne Namen zu nennen. Es gebe zwar «keine Streichlisten», es gebe aber Spieler, «die es schwerer haben könnten», fügte der 50-Jährige an. Das werde auch so an die Profis kommuniziert.