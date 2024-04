FC Liverpool verliert Tabellenführung an Arsenal

Manchester (dpa) - Der FC Liverpool ist die Tabellenführung in der Premier League los. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich trotz Führung und einer Vielzahl an Chancen von Manchester United mit 2:2 (1:0).

Durch das Remis zogen die Reds nach Punkten (71) zwar mit Tabellenführer FC Arsenal gleich, Liverpool hat aber die um neun Treffer schlechtere Torbilanz. Arsenal hatte am Samstag bei Brighton & Hove Albion 3:0 gewonnen. Auf Platz drei in der englischen Fußball-Meisterschaft mit 70 Punkten liegt Titelverteidiger Manchester City.

«Ich weiß, dass das viele Leute als einen Verlust von zwei Punkten sehen. Was mich betrifft, haben wir einen Punkt mehr als vor dem Spiel», sagte Klopp hinterher bei Sky. Auch im Interview mit beIN Sports gab sich der Deutsche schon wieder optimistisch: «Das ist heute nicht unser Traumergebnis, aber das Rennen geht weiter und wir sind nicht raus.»

Der Tabellenführer der englischen Premier League verspielt eine Führung an der Anfield Road. Liverpool überzeugt nach einem Rückstand und verzweifelt am Arsenal-Torhüter.

Kapitän Virgil van Dijk hingegen konnte dem Punktgewinn dagegen nur wenig abgewinnen: «Es ist eine Schande und fühlt sich an dieser Stelle wie eine Niederlage an, weil wir sie durch unsere vergebenen Chancen am Leben gelassen haben.»