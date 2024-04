München (dpa) - Der deutsche Filmemacher Michael Verhoeven ist tot. Der Ehemann von Schauspielerin Senta Berger starb bereits am vergangenen Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte. «Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft», sagte sein Sohn, der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven.

Geboren wurde Verhoeven am 13. Juli 1938 in Berlin, als Sohn der Schauspielerin Doris Kiesow und des Regisseurs und Schauspielers Paul Verhoeven. Später zog die Familie nach München. Erste Erfahrungen als Schauspieler sammelte er in kleinen Theaterstücken, in den 1950er Jahren dann in Filmen wie «Das fliegende Klassenzimmer» oder «Der Pauker» mit Heinz Rühmann.