Fußball-Bundesliga

Frankfurt tief in der Krise - Bremen rettet Punkt

Auf den neuen Eintracht-Trainer Albert Riera wartet ab Montag viel Arbeit, die Hessen verlieren erneut. Auch Bremen kann nicht mehr gewinnen, vermeidet aber in letzter Minute eine Niederlage.

Es läuft nicht bei der Eintracht. Foto: Marc Schüler/dpa
Es läuft nicht bei der Eintracht.

Berlin (dpa) - Vor dem Amtsantritt des neuen Trainers Albert Riera rutscht Eintracht Frankfurt immer tiefer in die Krise. Beim 1:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen kassierten die Hessen die vierte Pflichtspielpleite in Serie und verlieren die Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga immer mehr aus den Augen. Auf Champions-League-Kurs bleibt dagegen die TSG 1899 Hoffenheim, die den 1. FC Union Berlin 3:1 (2:0) bezwang und nun schon punktgleich mit dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund ist. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Allerdings kann der BVB (42) am Sonntag noch nachlegen. Einen weiteren Rückschlag musste dagegen RB Leipzig einstecken. Vier Tage nach dem 1:1 beim FC St. Pauli gab es ein 1:2 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05. Mit 36 Punkten ist RB zwar noch Vierter, kann aber noch vom VfB Stuttgart (36) überholt werden. Auch Leverkusen (35) bleibt als Sechster in Reichweite.

Im Abstiegskampf wartet Werder Bremen weiter auf einen Sieg. Immerhin gelingt in der Nachspielzeit noch ein 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach, womit Trainer Horst Steffen ein wenig aufatmen darf. Trotzdem sind die Hanseaten nun schon seit zehn Spielen sieglos. Weiter auf einem direkten Abstiegsplatz liegt der FC St. Pauli, der beim FC Augsburg 1:2 (1:1) verlor.

Ist mit Werder Bremen seit zehn Spielen sieglos: Trainer Horst Steffen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Ist mit Werder Bremen seit zehn Spielen sieglos: Trainer Horst Steffen.

Frankfurt seit dem 13. Dezember sieglos

In Frankfurt wartet auf den neuen Coach Riera viel Arbeit, wenn der Spanier ab Montag die Nachfolge von Dino Toppmöller antritt. Unter Interimstrainer Dennis Schmitt ging auch das letzte Spiel verloren. Arthur (26.), Malik Tillman (33.) und Aleix Garcia (90.+3) schossen den Leverkusener Sieg heraus. Für die Eintracht, die mit 27 Punkten nur im Tabellenmittelfeld liegt, konnte nur Robin Koch zwischenzeitlich verkürzen (50.). Dazu sah Ellyes Skhiri die Gelb-Rote Karte (70.). Der letzte Frankfurter Sieg datiert vom 13. Dezember vergangenen Jahres (1:0 gegen Augsburg).

Hoffenheim verbuchte dagegen seit Jahresbeginn den fünften Sieg in Serie. Zweimal Andrej Kramaric (42./Foulelfmeter und 45.) sowie ein Eigentor von Diogo Leite (47.) besiegelten den Erfolg der Kraichgauer. Für Union verkürzte Rani Khedira (71.).

Mainz dreht das Spiel

In Leipzig drehte Mainz nach dem Gegentor von Conrad Harder (40.) das Spiel. Allerdings wurde die Mannschaft von Urs Fischer auch durch einen fragwürdigen Elfmeter bei einem Zweikampf von David Raum und Phillip Tietz begünstigt. Nadiem Amiri traf zum Ausgleich vom Punkt (45.+6), nach der Pause ließ Neuzugang Silas die Mainzer jubeln (49.).

Auch in Augsburg gab es Diskussionsbedarf um den Elfmeter des FC St. Pauli, den Danel Sinani verwandelte (32.). Doch Rückkehrer Michael Gregoritsch drehte mit einem Doppelpack das Spiel (41. und 59.). Gladbach durfte nach einem Tor von Haris Tabakovic (62.) lange auf drei Punkte hoffen, ehe Keke Topp doch noch der Ausgleich für die Bremer gelang (90.+4).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
St. Pauli-Leipzig und Werder-Hoffenheim am 27. Januar
Bundesliga-Nachholspiele

St. Pauli-Leipzig und Werder-Hoffenheim am 27. Januar

Die abgesagten Bundesliga-Partien vom vergangenen Wochenende werden Ende Januar nachgeholt. Alle Infos zu TV-Übertragung und neuem Termin.

13.01.2026

BVB schlägt Bayer - Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli
Fußball-Bundesliga

BVB schlägt Bayer - Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli

Zwei Tore in der Nachspielzeit retten den Bayern gegen St. Pauli den Sieg – und in Berlin dreht der 1. FC Heidenheim das Spiel in letzter Sekunde. Auch Köln jubelt in Bremen spät.

29.11.2025

Hoffenheim ohne Prass und Moerstedt gegen Augsburg
Bundesliga

Hoffenheim ohne Prass und Moerstedt gegen Augsburg

Durch die jüngste Niederlage bei St. Pauli steht Hoffenheim im Hinblick auf den Klassenerhalt weiter unter Zugzwang. Nun kommen ausgerechnet die starken Augsburger zu einem der schwächsten Heimteams.

28.03.2025

Bayer zaubert, BVB-Erfolg auf St. Pauli, Mainz siegt bei RB
24. Spieltag

Bayer zaubert, BVB-Erfolg auf St. Pauli, Mainz siegt bei RB

Das gibt es in dieser Saison noch nicht: Dortmund gewinnt zum zweiten Mal nacheinander. Danach zaubert Bayer. Im Abstiegskampf kassieren Heidenheim und Bochum Rückschläge. So wie Leipzig weiter oben.

01.03.2025

Bayern verlieren erstmals - Eklat bei Union-Spiel
14. Spieltag

Bayern verlieren erstmals - Eklat bei Union-Spiel

In Mainz kassiert der FC Bayern die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison. Der amtierende Meister profitiert. Das Spiel von Bochum bei Union wird vom Werfen eines Gegenstands überschattet.

14.12.2024