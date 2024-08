«Unglaublich»: Varfolomeev Gymnastik-Olympiasiegerin

Paris (dpa) - Darja Varfolomeev formte mit den Händen ein Herz und winkte schluchzend ins Publikum. 345 Tage nach ihrem Fünffach-Triumph bei den Weltmeisterschaften hat sich die 17-Jährige zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik gekrönt. «Es fühlt sich unglaublich an, dass die ganze Arbeit, der Schweiß, das Weinen, die Schmerzen sich gelohnt haben und ich eine Goldmedaille um den Hals habe», sagte sie.

Varfolomeev triumphierte in Paris im Mehrkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band mit 142,850 Punkten und brach nach Bekanntgabe der Wertung in Tränen aus. «Ich bin einfach nur froh, dass ich vier saubere Übungen gezeigt habe und das bis zum Ende durchgezogen habe», sagte sie. «Dann kamen die Emotionen, dass ich das geschafft habe.» Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) war es zugleich die erste Medaille bei den Spielen in Frankreichs Hauptstadt und die erste Olympia-Plakette in der Gymnastik seit Bronze durch Regina Weber 1984 in Los Angeles.