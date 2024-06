Gegen das Störgeräusch: Neuers Comeback als EM-Signal

Nürnberg/Herzogenaurach (dpa) - Einmal noch legte Julian Nagelsmann seine Gedanken zum Fußball beiseite. Die umstrittene Umfrage zu Migration in der Nationalmannschaft wollte der Bundestrainer auch kurz vor dem wichtigen EM-Test gegen die Ukraine am Montag (20.45 Uhr) in Nürnberg nicht unkommentiert lassen. Zu sehr beschäftigt ihn das, was er da hören musste. «Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen», entfuhr es Nagelsmann im Trainingscamp in Herzogenaurach.