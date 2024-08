Gruppensieg: Handballer reisen selbstbewusst nach Lille

Dank des souveränen Auftritts gegen Slowenien sicherte sich die DHB-Auswahl mit 8:2 Punkten den Gruppensieg und geht mit großer Zuversicht ins Viertelfinale am Mittwoch gegen Europameister Frankreich. Der bisher schwächelnde Olympia-Gastgeber rettete sich durch ein 24:20 gegen Ungarn als Vierter der Gruppe B in die K.o.-Runde. «Wir reisen mit Selbstvertrauen nach Lille», sagte Kapitän Johannes Golla vor dem Duell mit dem Olympiasieger von 2021.

Beim vierten Sieg im fünften Turnierspiel gegen Slowenien war Oldie Kai Häfner mit sieben Toren bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, der seinen Schützlingen ein gutes Zwischenzeugnis ausstellte. «Die Mannschaft ist sehr konstant geworden und wächst mit jedem Spiel. Ich freue mich über die Leistung aller Spieler. Die Jungs haben sich super konzentriert in der Vorrunde», lobte der 64 Jahre alte Isländer.

Deutschlands Handballer sind bei Olympia in Medaillenform. Der DHB-Auftritt begeistert selbst Mona Lisa. Nach einem kurzen Nickerchen richtet das Team um Juri Knorr seinen Fokus auf Kroatien.

Auch Mona Lisa jubelt: Handballer mit Warnung an Kroatien

Deutschlands Handballer verlieren mal wieder gegen Kroatien. Die Chancen aufs Viertelfinale bleiben groß. Ein Routinier will sein Karriereende im Nationaltrikot hinauszögern.

Olympia in Paris

Am Montag zieht das deutsche Olympia-Aufgebot weiter nach Lille. Dort warten bereits die DHB-Frauen, die am Dienstag die Sensation gegen Weltmeister Frankreich schaffen wollen. Die K.o.-Spiele werden in der Fußballstätte des OSC Lille vor bis zu 27.000 Zuschauern ausgetragen. «Jetzt ist vorbei mit Dorf genießen und Spaß. Der Handball ist absolut im Fokus», sagte Golla.