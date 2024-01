Halbfinale nach Krimi im Blick: Handballer schlagen Island

Köln (dpa) – Deutschlands Handballer haben die EM-Festtage in Köln mit einem Zitter-Sieg gegen Island eingeläutet und die Hoffnungen auf ein neues Wintermärchen geschürt.

Zum Hauptrunden-Auftakt setzte sich die DHB-Auswahl gegen das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislasons in einem hart umkämpften Spiel 26:24 (11:10) durch und feierte damit einen wichtigen Sieg auf dem Weg ins Halbfinale. Vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena war Führungsfigur Juri Knorr mit sechs Treffern bester deutscher Werfer.

Zuvor hatte sich am Donnerstag Olympiasieger Frankreich gegen Kroatien knapp mit 34:32 durchgesetzt und mit 4:0 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe I übernommen. Wie der Rekord-Weltmeister ist auch Österreich weiter ungeschlagen. Die Österreicher, am Samstag nächster Gegner der DHB-Auswahl, gewannen gegen Ungarn mit 30:29 und verfügen über 3:1 Punkte.