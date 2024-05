Nachfolger von Xavi: Flick neuer Trainer des FC Barcelona

Barcelona (dpa) - Nach seinem missglückten Engagement als Bundestrainer will Hansi Flick beim ruhmreichen FC Barcelona an alte Erfolge anknüpfen.

Nach einem beispiellosen Hin und Her um den ehemaligen Barça-Coach Xavi haben die Katalanen den 59-Jährigen als neuen Trainer verpflichtet. Flick erhält in Barcelona einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte es monatelang immer wieder Spekulationen um Barcelona als Wunschziel Flicks gegeben.