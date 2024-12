Italien erlässt Haftbefehl gegen René Benko

Trient/Wien (dpa) - Die italienische Polizei hat europäischen Haftbefehl gegen den österreichischen Unternehmer René Benko erlassen. Damit muss der 47-Jährige nach der Megapleite seines Immobilien- und Handelskonzerns Signa jetzt mit einer Verhaftung rechnen. Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Trient begründet dies mit Ermittlungen in Zusammenhang mit groß angelegten Immobilienspekulationen. Benko wurde am Dienstag in Österreich von der Polizei vernommen, blieb aber auf freiem Fuß.