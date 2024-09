Champions-League-Bestmarke

Kane kommt bei Rekord-Show ins Grübeln - «Fuß auf Gaspedal»

Das 9:2-Torfest ist eine bemerkenswerte Bayern-Botschaft an Europa. Am «irren» Abend trifft Kane viermal, dreimal vom Punkt. Müller hebt eine Mentalität hervor, Eberl will Kane bei der Garage helfen.