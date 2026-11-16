Bundesverfassungsgericht

Kein Erfolg für Klagen gegen Sonderkündigung für TV-Verträge

Nach einer Gesetzesreform durften Vermieter alte Fernsehverträge ohne Frist und Schadenersatz kündigen. Drei betroffene TV-Anbieter wenden sich ans Bundesverfassungsgericht - ohne Erfolg.

Der Erste Senat hat sein Urteil gefällt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Erste Senat hat sein Urteil gefällt. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Drei Kabelnetzbetreiber sind am Bundesverfassungsgericht mit Klagen gegen ein Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge gescheitert. Trotz der «in der Gesamtschau erheblichen Belastung» der Netzbetreiber habe der Gesetzgeber «die verfassungsrechtlichen Grenzen seines Gestaltungsspielraums noch nicht überschritten», sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth in Karlsruhe. Der Erste Senat wies die Verfassungsbeschwerden zurück.

Fernsehverträge wurden früher oft vom Vermieter geschlossen und die Kosten über die Nebenkosten auf die Mieter umgelegt. Mit der Reform des Telekommunikationsrechts wurde dieses sogenannte Nebenkostenprivileg abgeschafft. Zugleich wurde eine Sonderkündigungsregelung eingeführt, die es Vermietern erlaubte, ihre Sammelverträge ab 1. Juli 2024 fristlos zu kündigen. Die Anbieter hatten dabei keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Gericht: Eingriff in Grundrechte noch verhältnismäßig

Drei Kabelnetzbetreiber zogen dagegen vor das Bundesverfassungsgericht: das Hamburger Regionalunternehmen Willytel, sowie die beiden bayerischen Unternehmen Rehnig Breitbandnetze & Kabelfernsehen GmbH und die Ziegelmeier GmbH. Sie kritisierten, die Anbieter hätten sämtliche Lasten des Wegfalls des Nebenkostenprivilegs alleine tragen müssen und sahen etwa ihre Eigentums- und Berufsfreiheit verletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Bundesverfassungsgericht konnten sie sich nun nicht durchsetzen. Der Eingriff unter anderem in die Eigentums-, Berufs- und Handlungsfreiheit sei verhältnismäßig, entschied das Gericht. Der Eingriff in die Eigentumsgarantie der Telekommunikationsunternehmen sei aber nicht weit von den Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen entfernt, betonte Richter Harbarth bei der Urteilsverkündung. (Az. 1 BvR 1803/22)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Regeln für TV-Verträge – Karlsruhe spricht Urteil
Bundesverfassungsgericht

Neue Regeln für TV-Verträge – Karlsruhe spricht Urteil

Den Fernsehanschluss über die Nebenkosten abrechnen? Seit zwei Jahren ist das nicht mehr möglich. In Folge wurden zahlreiche Verträge gekündigt. Drei TV-Anbieter hoffen jetzt auf Karlsruhe.

16.11.2026

Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge
Bundesverfassungsgericht

Karlsruhe prüft Sonderkündigungsrecht für TV-Verträge

Nach einer Neuerung des Telekommunikationsrechts durften Vermieter alte TV-Verträge frist- und entschädigungslos kündigen. Drei Unternehmen beklagen das als verfassungswidrigen Eingriff.

09.06.2026

Was sich für Mieter und Vermieter ändern soll
Mietrecht

Was sich für Mieter und Vermieter ändern soll

Deckel für Indexmietsteigerungen, klare Regeln für den Möblierungszuschlag: Wenn sich Justizministerin Hubig mit ihren Vorschlägen durchsetzt, haben künftig vor allem Mieter in Städten bessere Karten.

08.02.2026

Mietstreit vor Gericht

BGH stärkt Vermieter bei Kautionsabrechnung von Schäden

Das Mietverhältnis ist beendet, der Mieter ausgezogen. Immer wieder kommt es dann zu Streit um die Kaution. Der BGH hat in einem Fall zugunsten der Vermieter geurteilt - mit Folgen auch für Mieter.

10.07.2024

Haushalt

TV-Kosten für Mieter: Bald fällt das «Nebenkostenprivileg»

Wer in den kommenden Monaten zur Fernbedienung greift, könnte nach dem Drücken auf einen schwarzen Bildschirm gucken. Das liegt möglicherweise daran, dass der bisherige TV-Vertrag ausgelaufen ist.

07.06.2024