Bundestrainer-Nachfolge

Klopp «bereit»: Einigung mit DFB braucht «Zeit»

Jürgen Klopp äußert sich bei seinem WM-Arbeitgeber MagentaTV zur Bundestrainer-Frage. Der 59-Jährige kann sich den DFB-Job vorstellen. Doch es gibt noch viele Dinge zu klären - auch mit Red Bull.

Jürgen Klopp bestätigt Gespräche mit dem DFB über den Bundestrainer-Posten. Foto: Jan Woitas/dpa
Jürgen Klopp bestätigt Gespräche mit dem DFB über den Bundestrainer-Posten.

New York (dpa) - Jürgen Klopp hat Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund für das Bundestrainer-Amt bestätigt, rechnet aber nicht mit einer kurzfristigen Einigung. «Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit», sagte Klopp bei MagentaTV. Auf die Frage, was zu einer Unterschrift noch fehle, antwortete Klopp mit einem Wort: «Zeit».

Zunächst müsse er mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull die Vertragsangelegenheiten klären. Aber auch mit dem DFB rechnet der 59-Jährige mit grundlegenden Verhandlungen. «Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen», sagte Klopp.

Lob für Nagelsmann

Nagelsmann hatte am Freitag - vier Tage nach dem WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft in der ersten K.-o.-Runde gegen Paraguay - das Amt aufgegeben. Den 38-Jährigen lobte Klopp ausdrücklich: «Julian ist ein außergewöhnlicher Trainer. Das wird er in seinem Trainerleben noch ganz oft beweisen dürfen», sagte Klopp.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei der WM hat Klopp auch die Auftritte von Nagelsmann analysiert. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Bei der WM hat Klopp auch die Auftritte von Nagelsmann analysiert. (Archivbild)

Klopp ist derzeit als Experte für MagentaTV in den USA im Einsatz. Sein Hauptjob ist allerdings der des Chefstrategen für den Fußball-Bereich von Red Bull. Mit seinem Chef Oliver Mintzlaff habe er schon gesprochen. «Im Idealfall gibt es am Ende nur Gewinner nach so einer Geschichte, dass man einfach sagt, okay, Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen können», sagte Klopp.

Ohne die Niederlage gegen Paraguay würde die Situation eine andere sein, hob Klopp hervor. «Aber jetzt sind die Dinge, wie sie sind. Julian ist zurückgetreten, und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen», sagte er.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann nicht mehr Bundestrainer - Klopp steht bereit

03.07.2026

Nach WM-Aus: Nagelsmann will Bundestrainer bleiben
Fußball-Nationalmannschaft

Nach WM-Aus: Nagelsmann will Bundestrainer bleiben

Julian Nagelsmann reagiert sofort: Nach dem WM-Aus gegen Paraguay erklärt der Bundestrainer aber nicht seinen Rücktritt. Er will weitermachen. Was macht der DFB? Wird Klopp jetzt ein Thema?

30.06.2026

Red-Bull-Boss: Keine Bundestrainer-Klausel für Klopp
Ausstiegsoption für DFB?

Red-Bull-Boss: Keine Bundestrainer-Klausel für Klopp

Selbst wenn der DFB nach der WM rufen würde: Jürgen Klopps Vertrag ist langfristig bei Red Bull. Das betont der Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Er räumt auch noch mit einer anderen Spekulation auf.

11.10.2024

Nagelsmann: Klopp und Red Bull in «Win-win-Situation»
Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmann: Klopp und Red Bull in «Win-win-Situation»

Julian Nagelsmann kann der Unterschrift von Jürgen Klopp bei Red Bull nur Gutes abgewinnen. Berichte über eine Bundestrainer-Klausel für Klopp kommentiert er auf seine Weise.

10.10.2024

«Coup»: Fan-Liebling Klopp geht zu Red Bull
Neuer Fußball-Chef

«Coup»: Fan-Liebling Klopp geht zu Red Bull

Jürgen Klopp kehrt ins Fußball-Geschäft zurück und unterschreibt bei Red Bull. Nicht als Trainer, sondern für eine übergeordnete Rolle. Viele Fans kritisieren den Karriereschritt des Kult-Trainers.

09.10.2024