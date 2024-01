Luftverkehr

Warnstreik an Airports gestartet - hunderte Flugausfälle

Wer am Donnerstag in den Flieger will, hat vielleicht Pech: Durch einen Warnstreik an großen deutschen Airports kommt es zu hunderten Flugausfällen. In Köln/Bonn ist es am Mittwochabend losgegangen.