Magdeburger Stadtsprecher: «Zahlreiche Verletzte»

Magdeburg (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gibt es «zahlreiche Verletzte». Das sagte Stadtsprecher Michael Reif. «Die Feuerwehr, die Polizei ist im Einsatz und versorgt die Verletzten.» Mehr lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. «Die Bilder sind schrecklich. Nach meinem Kenntnisstand ist ein Pkw in die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher gefahren - aber aus welcher Richtung und wie weit kann ich noch nicht sagen», so Reif weiter.