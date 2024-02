Medien: FC Bayern und Trainer Tuchel trennen sich im Sommer

«Nein!» Nach dem nächsten Tiefschlag in Rom verneint Trainer Tuchel Sorgen um seinen Trainerjob. Trotzdem spitzt sich die Situation in München zu. «Schönreden» ist keine Lösung mehr.

Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. In der Saison 2022/23 schieden die Münchner unter Tuchel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und in der Champions League gegen den späteren Gewinner Manchester City aus, feierten am Ende wenigstens die deutsche Meisterschaft in einem spannenden Finish vor Borussia Dortmund.