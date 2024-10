Comeback von Klopp: Fußball-Chef bei Red Bull

Berlin (dpa) - Jürgen Klopp kehrt ins Fußball-Geschäft zurück und wird neuer Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Getränkekonzern bestätigte die Verpflichtung des 57-Jährigen. «Bild» und der TV-Sender Sky berichten zuvor, Klopp habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben und solle seinen neuen Job am 1. Januar 2025 beginnen. «Ich möchte das unglaubliche Fußball-Talent, das wir haben, entwickeln, verbessern und unterstützen», hieß es in der kurzen Mitteilung von Red Bull bei Instagram und auf der Plattform X.