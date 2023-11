Svensson gibt Trainer-Amt bei Mainz 05 auf

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Svensson und Clubführung dürfte die Trennung schwergefallen sein, weil der Däne seit Jahren Teil der Clubgeschichte ist - als Spieler und Trainer. Bei den Mainzer übernahm er im Januar 2021 den Cheftrainerposten und schaffte mit den Nullfünfern eindrucksvoll den Klassenverbleib. Der in der damaligen Krise reaktivierte und erneut zum Sportchef ernannte Heidel hatte ihn angeheuert. Zusammen mit dem zudem engagierten Mainzer Ex-Trainer Schmidt als Sportdirektor ging es lange Zeit mit dem Club am Rhein wieder aufwärts.

In der ersten Saison mit Svensson kamen die Mainzer noch auf Platz zwölf und in der vergangenen Spielzeit waren sie als Tabellenachter sogar lange auf Europacup-Kurs. In der aktuellen Sieglos-Serie in der Bundesliga und dem jüngsten Pokal-K.o. bei Hertha BSC (0:3) sah sich Svensson ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage, die Trendwende einzuleiten. Dabei hatte er Anfang der Woche einen Rücktritt noch ausgeschlossen: «Ich finde, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist bei mir nicht angebracht.» Zwischen 2007 und 2014 absolvierte der Däne als Innenverteidiger 109 Spiele für Mainz 05.