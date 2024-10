Nach erster Kompany-Niederlage: Bayern-Blick «nach vorne»

Birmingham (dpa) - Der FC Bayern München sieht den Kurs des neuen Trainers Vincent Kompany nach dem 0:1 in der Champions League bei Aston Villa weiter als den richtigen an. «Vincent, wir sind sicher, dass deine Art zu spielen, dass deine Ansprache, das Miteinander mit den Spielern uns nur heute ausnahmsweise mal ein bisschen Kummer bereitet, aber in den letzten Spielen viel Freude bereitet hat und vor allem auch wieder Freude bereiten wird», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der nächtlichen Ansprache im Teamhotel.