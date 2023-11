Nach Pro-Palästina-Beitrag: Mainz kündigt Profi El Ghazi

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Fußballprofi Anwar El Ghazi nach dessen propalästinensischen Beiträgen in den sozialen Medien beendet. Dem Niederländer sei «mit sofortiger Wirkung gekündigt» worden, teilte der Bundesligist in einer kurzen Mitteilung mit.

El Ghazi war für eine Stellungnahme angefragt. Am Abend teilte er einen weiteren propalästinensischen Instagram-Beitrag und zitierte: «Stehe für das Richtige ein, auch wenn du allein stehst.» Zudem schrieb er, der Verlust seiner Existenzgrundlage sei nichts im Vergleich zum Leid der Menschen in Gaza.

El Ghazi hatte Mitte Oktober nach dem Angriff von Terroristen im Auftrag der Hamas auf Israel am 7. Oktober in einem dann wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: «Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.» Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen. Es folgte zunächst eine Suspendierung, ehe der Profi nach einem Gespräch mit dem Club, in dem er sich einer Mitteilung zufolge von seinen Äußerungen distanziert hatte, kurzzeitig in den Kader zurückkehren durfte.