«So traurig»: 18-jährige Furrer stirbt nach Sturz

Zürich (dpa) - Um 14.48 Uhr stand die Radsport-Welt einen Augenblick still. Muriel Furrer ist tot - der Weltverband teilte mit, was viele längst befürchtet, aber in den Gedanken am liebsten verdrängt hatten. Die 18 Jahre alte Schweizerin erlag ihren Verletzungen, die sie sich bei einem Sturz im WM-Rennen der Juniorinnen in Zürich tags zuvor zugezogen hatte. Furrer starb im Züricher Universitätskrankenhaus.