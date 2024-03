Kritik am Ausrüsterwechsel

«Ein Stück weit fassungslos»: DFB-Spitze kontert Politik

Die Kritik aus der Politik am Ausrüsterwechsel weist der DFB deutlich zurück. Verbandspräsident Neuendorf macht noch in Lyon ein Gesprächsangebot - und bekommt am Sonntag eine Reaktion.