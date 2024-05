Olympiakos Piräus gewinnt Titel in der Conference League

Athen (dpa) - Olympiakos Piräus hat als erster griechischer Fußball-Club einen Europapokal gewonnen. 20 Jahre nach dem EM-Titel für Griechenlands Nationalmannschaft mit dem deutschen Trainer Otto Rehhagel gewann Piräus in Athen das Endspiel der Conference League gegen die AC Florenz mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung. Ayoub El Kaabi sorgte mit seinem Treffer in der 116. Minute für den Triumph. Die Italiener hingegen hatten schon in der vorigen Saison das Finale in der Conference League verloren.