Olympia-Gold im Kajak-Zweier für Lemke und Schopf

Paris (dpa) - Die Kanuten Max Lemke und Jacob Schopf haben bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen. Das Duo setzte sich im Kajak-Zweier über 500 Meter durch. Die zweite deutsche Medaillenhoffnung erfüllte sich aber nicht, Max Rendschmidt und Tom Liebscher-Lucz gingen als Fünfte leer aus. Erstmals in der olympischen Kanu-Geschichte hätten zwei deutsche Kajak-Zweier bei den Männern eine Medaille gewinnen können.

Rendschmidt, Lemke, Schopf und Liebscher-Lucz hatten zuvor am Donnerstag gemeinsam schon Gold im Kajak-Vierer über 500 Meter gewonnen.

Bei den von der Corona-Pandemie noch beeinflussten Spielen in Tokio hatten die Deutschen wegen des Zeitplans die Konzentration auf die großen Paradeboote im Vierer gelegt. Nun aber fanden die Zweier-Rennen erst danach statt.

Sommerspiele in Paris

Die Doppelbelastung in kürzester Zeit in den Vorläufen wurde extra trainiert. Dank der Vorlaufsiege sparte man sich den Umweg über die Viertelfinals. «Wir unterstützen uns da auch gegenseitig. Egal, wer am Ende die Nase im Zweier vorn hat, wir können uns dann gemeinsam über den Zweier-Erfolg freuen», sagte Lemke.