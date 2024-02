Platz nicht bespielbar: Pokal-Spiel nach Starkregen abgesagt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Bis dahin war vieles noch normal abgelaufen. Die Teams gingen zum Warmmachen, die Saarbrücker spielten ihr Vereinslied, der Stadionsprecher gab die Aufstellungen durch. «Der Prozess war völlig in Ordnung, weil man alles versuchen muss. In der Kreisliga wäre das Spiel wohl viel schneller abgesagt worden», sagte Gladbachs Sportchef Roland Virkus: «Die Jungs kamen rein und sagten, da sind Stellen dabei, die gehen beim besten Willen gar nicht. Und die Wetterverhältnisse sollen sogar noch schlechter werden.»

Für das Halbfinale hatten sich zuvor Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und die Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Kaiserslautern qualifiziert. Bei der Auslosung am Samstag um 23 Uhr im ZDF-«Sportstudio» wird ein Doppellos mit beiden Namen liegen. Das könnte nach Austragung des Spiels noch für einen Tausch des Heimrechts führen, weil Saarbrücken dies als Drittligist im Gegensatz zu Erstligist Gladbach in jedem Fall genießen würde.

Als beide Delegationen rund zwei Stunden vor der vorgesehenen Anstoß-Zeit ins Stadion kamen, war die Überraschung bei ihnen groß. Es hatte zwar den ganzen Tag über geregnet im Saarland, dass der Platz dermaßen in Mitleidenschaft gezogen war, hatten die meisten aber nicht erwartet. So begann am Spielfeldrand schnell das rege Treiben, es gab viele Diskussionen. 70 Minuten vor der geplanten Anstoßzeit wurden noch offizielle Aufstellungen veröffentlicht. «Wir müssen abwarten, was passiert», sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke und ergänzte lachend: «Die Gummistiefel haben wir auf jeden Fall nicht dabei.» Als Ersatz-Torhüter Jan Olschowsky nach dem Warmmachen völlig verdreckt vor ihm stand, sagte Schmadtke: «Mein Sohn sollte mal so nach Hause kommen...»