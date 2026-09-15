Kraftstoff

Preis für E10-Benzin steigt auf Höchststand

Die Kosten fürs Tanken kennen weiter nur eine Richtung, Sprit hat sich erneut verteuert. Auch beim Diesel rückt ein Rekord näher.

Die Spritpreise kennen nur eine Richtung: nach oben. Foto: Sascha Thelen/dpa
Die Spritpreise kennen nur eine Richtung: nach oben.

München (dpa) - Der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 hat einen weiteren Höchststand erreicht. Im Tagesdurchschnitt vom Montag wurden 2,286 Euro für den Liter fällig, wie der ADAC mitteilte. Das war gut ein Cent mehr als am Sonntag. Diesel kostete 2,412 Euro pro Liter und ist noch wenige Cent vom Rekordpreis entfernt. Verglichen mit Sonntag hat sich der Preisanstieg für beiden Sorten etwas verlangsamt.

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