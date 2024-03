Infantino stoppt Blaue Karte: Regelhüter beugen sich

Wie das Regel-Gremium nach seiner Sitzung in Glasgow mitteilte, soll vor jeden Versuchsphasen in höheren Ligen zunächst die Entwicklung im Jugend- und Amateurfußball beobachtet werden. Ein zeitlicher Rahmen wurde nicht genannt.

Das Ifab hatte eigentlich über eine Testphase der Blauen Karte zum Beispiel im englischen Pokal abstimmen wollen. Das hatte Infantino kategorisch abgelehnt. Die vier FIFA-Vertreter können jede Entscheidung zu Regelfragen im Ifab verhindern. «Es wird keine Blaue Karte auf dem Top-Level geben. Das Thema existiert für uns nicht», sagte Infantino vor Reportern in Glasgow. Und fügte an: «Wenn sie eine Schlagzeile wollen, sie lautet 'Rote Karte für die Blaue Karte'».

An der Pressekonferenz nach der Sitzung nahm Infantino am Samstag nicht teil. Für die FIFA saß Interims-Generalsekretär Mattias Grafström auf dem Podium. Der Schwede wurde zudem zum neuen Vorsitzenden des Ifab-Direktoriums ernannt, ein weiterer Machtgewinn für den Infantino-Vertrauten.

Gemeinsam mit den Vertretern der vier Fußball-Verbände aus England, Schottland, Wales und Nordirland wurden von Grafström andere Regel-Testläufe verkündet, die nun in allen Wettbewerben unterhalb der jeweiligen zwei nationalen Top-Ligen gestartet werden können.

Den Schiedsrichtern wird die Möglichkeit gegeben, nach hitzigen Situationen oder Rudelbildungen beide Mannschaften zum «Abkühlen» in deren Strafraum zu schicken. In brenzligen Situationen dürfen auf Signal des Schiedsrichters zudem nur die Kapitäne noch mit dem Referee sprechen - sonst gibt es persönliche Strafen, also Minimum eine Gelbe Karte.