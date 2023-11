Zoff im Zockerparadies: Formel 1 wieder in Las Vegas

Die Rückkehr in die Stadt der Sünde nach zwei Flops 1981 und 1982, als auf dem Parkplatz hinter dem Caesars-Palace-Hotel gefahren wurde, soll nach dem Wunsch des Medienunternehmens diesmal die «vielleicht größte Show auf Erden» werden. In den USA denkt man schließlich groß, dazu braucht es Superlative. Im Fall der Formel 1 braucht es jedoch auch die Hoffnung auf Nachsicht.

«Wir werden der Region etwa 1,7 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro) an Einnahmen bescheren. Es geht also nicht nur um den Nutzen für die Fans, die es sich ansehen wollen. Wir hoffen, dass dies ein großer wirtschaftlicher Vorteil für Las Vegas ist», warb Maffei um Verständnis angesichts des Wirrwarrs in der Vorbereitung des Rennens. «Wir hoffen, dass dies das schwierigste Jahr mit all den Bauarbeiten war und dass die Dinge in Zukunft einfacher werden.»