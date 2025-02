Trumps Zolloffensive beginnt - droht die Eskalation?

Washington/Frankfurt/Brüssel (dpa) - 25 Prozent Zoll auf Importe aus Mexiko und Kanada, 10 Prozent auf Einfuhren aus China: US-Präsident Donald Trump macht seine Zolldrohungen aus dem Wahlkampf wahr - und kündigt «definitiv» Zölle gegen die EU an. Droht nun ein globaler Handelskrieg? Was kommt auf Europa zu? Und was bedeuten die Zölle für die schwächelnde deutsche Wirtschaft und die hiesigen Autokonzerne?