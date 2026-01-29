Deutsche-Bank-Chef

Sewing: Unterstützen Aufklärung der Geldwäschevorwürfe

Ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage der Deutschen Bank sorgen neue Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts für Aufsehen. Konzernchef Sewing verspricht volle Unterstützung bei der Aufklärung.

Nach Razzia wegen Geldwäscheverdachts: Konzernchef Sewing sagt Zusammenarbeit mit den Behörden zu. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Nach Razzia wegen Geldwäscheverdachts: Konzernchef Sewing sagt Zusammenarbeit mit den Behörden zu. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdachts hat Konzernchef Christian Sewing den Behörden volle Unterstützung bei der Aufklärung der Vorwürfe zugesagt. «Nach den Informationen, die uns vorliegen, geht es um Transaktionen aus den Jahren 2013 bis 2018. Ausgangspunkt ist eine vorgeblich zu spät abgegebene Geldwäscheverdachtsanzeige», sagte Sewing bei der Vorlage der Jahreszahlen am Tag nach den Durchsuchungen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auf dieser Basis prüfe die Frankfurter Staatsanwaltschaft, ob es Anhaltspunkte für mögliche Geldwäsche gebe, sagte Sewing. «Selbstverständlich arbeiten wir vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns darüber hinaus - auch auf der heutigen Jahresmedienkonferenz - nicht äußern können.»

Am Vortag hatten Ermittler auf der Suche nach Beweisen die Zentrale der Deutschen Bank in der Frankfurter City sowie Geschäftsräume in Berlin durchsucht. Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Ermittelt werde gegen «unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter» des größten deutschen Geldhauses wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche-Bank-Gewinn 2025 auf Rekordniveau
Jahresbilanz

Deutsche-Bank-Gewinn 2025 auf Rekordniveau

Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Getrübt wird der Geschäftserfolg durch neuerliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.

vor 2 Stunden

Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäsche
Razzia in Frankfurt und Berlin

Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäsche

Erneut Ärger wegen möglicher Geldwäsche: Justiz und BKA sichern Beweise bei der Deutschen Bank. Die Ermittlungen betreffen frühere Geschäftsbeziehungen. Der Zeitpunkt der Razzia ist pikant.

28.01.2026

Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor «Ära ohne Wachstum»
Wirtschaftsausblick

Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor «Ära ohne Wachstum»

Der Bankmanager mahnt, Deutschland müsse eine dauerhafte Wirtschaftskrise verhindern. Die Folgen wären verheerend, sagt er mit Blick auf die Landtagswahlen 2026.

12.01.2026

Deutsche Bank streicht nach Gewinnrückgang Tausende Jobs
Banken

Deutsche Bank streicht nach Gewinnrückgang Tausende Jobs

Teure IT-Umbauten, Chaos bei der Postbank, Greenwashing-Vorwürfe gegen die Fondstochter DWS: Die Deutsche Bank hat reichlich Baustellen. Dennoch zieht der Vorstand eine positive Jahresbilanz.

01.02.2024

Deutsche Bank streicht nach Gewinnrückgang Tausende Jobs
Sparkurs

Deutsche Bank streicht nach Gewinnrückgang Tausende Jobs

Teure IT-Umbauten, Chaos bei der Postbank, Greenwashing-Vorwürfe gegen die Fondstochter DWS: Die Deutsche Bank hat reichlich Baustellen. Dennoch zieht der Vorstand eine positive Jahresbilanz.

01.02.2024