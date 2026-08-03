Kritik nach Investoren-Debakel

So könnte FIFA-Präsident Infantino stürzen

Der Plan von Gianni Infantino, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, ist gescheitert. Die Kritik am FIFA-Boss wird immer lauter. Längst wird über Abschiedsszenarien gesprochen.

Gianni Infantino vor drei Jahren in Kigali: Da wurde er als FIFA-Boss wiedergewählt. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa
Gianni Infantino vor drei Jahren in Kigali: Da wurde er als FIFA-Boss wiedergewählt. (Archivbild)

Zürich (dpa) - Vor drei Jahren ließ sich Gianni Infantino noch mit dem Applaus der Delegierten als FIFA-Präsident bestätigen. «Alle, die mich lieben, ich weiß, das sind viele, und alle die mich hassen, ich weiß, es gibt da ein paar - ich liebe euch alle», sagte der Schweizer, seit 2016 im Amt, nach der Abstimmung per Akklamation in Ruandas Hauptstadt Kigali.

Im kommenden Jahr stehen wieder Wahlen an. Am 18. März 2027 möchte sich Infantino, wenn alles geordnet zugeht, in Rabat (Marokko) auf dem 77. FIFA-Kongress den Statuten zufolge ein letztes Mal für vier Jahre zum Präsidenten wählen lassen. Der gescheiterte Investorendeal lässt die Kritik an dem 56-Jährigen aber immer lauter werden. Ein Wechsel an der Spitze erscheint möglich, auch wenn der Mann aus dem Wallis viel Unterstützung genießt.

Eine Option: der FIFA-Rat

Bis zum 18. November können Kandidaten ihre Bewerbungen für die Wahl zum FIFA-Präsidenten einreichen. Bis dahin sollten also mögliche Unterstützerkreise gesichert sein. Victor Montagliani, Präsident des für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständigen Kontinentalverbands Concacaf, werden entsprechende Ambitionen nachgesagt. Einen offiziellen Gegenkandidaten zu Infantino gibt es aber bisher nicht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Victor Montagliani (l) posierte beim letzten FIFA-Kongress noch mit Gianni Infantino (r). (Archivbild) Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
Victor Montagliani (l) posierte beim letzten FIFA-Kongress noch mit Gianni Infantino (r). (Archivbild)

Sollte eine zum Beispiel von der Europäischen Fußball-Union UEFA angeführte Opposition eine schnelle Ablösung des FIFA-Präsidenten anstreben, was nach den jüngsten scharfen Erklärungen nicht unwahrscheinlich erscheint, könnte der FIFA-Rat aktiv werden.

Dieses sogenannte FIFA-Council ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Organisation zwischen den FIFA-Kongressen und besteht aus 37 Mitgliedern. Um eine Krisensitzung einzuberufen, müssten mindestens 19 Teilnehmer dafürstimmen, schreibt die BBC. Das Treffen müsste innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Eine Rücktrittsaufforderung könnte Infantino dann aber auch einfach ablehnen.

Oder der FIFA-Kongress

Eine andere Möglichkeit wäre eine außerordentliche Sitzung des FIFA-Kongresses, des obersten Organs des Weltverbands. Dafür ist ein Fünftel der Stimmen (43) der 211 FIFA-Mitgliedsverbände nötig. Die Anfrage muss schriftlich eingehen, innerhalb von drei Monaten muss das Treffen dann abgehalten werden. Anschließend könnte ein Misstrauensvotum gegen Infantino gestellt werden.

Einen offiziellen Herausforderer gibt es aber eben noch nicht. Zudem ist die Kritik von FIFA-Mitgliedern an Infantinos Plänen auch nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einem Votum für dessen Abgang.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Revolte gegen Infantino: «Weltfußball braucht neue Führung»
Gescheiterter FIFA-Deal

Revolte gegen Infantino: «Weltfußball braucht neue Führung»

Vor zwei Wochen durfte sich Gianni Infantino bei der WM noch auf dem Gipfel seiner Macht fühlen. Ein gescheiterter Investorendeal hat einen Aufstand gegen den FIFA-Boss entfacht. Kann er sich halten?

02.08.2026

DFB kritisiert Gianni Infantino: «Unverantwortlich»
Gescheiterter FIFA-Deal

DFB kritisiert Gianni Infantino: «Unverantwortlich»

Von dem geplanten Investorendeal der FIFA hielt der DFB herzlich wenig. Nach dem Scheitern von Gianni Infantinos Plänen empört sich der deutsche Verband über den FIFA-Boss.

01.08.2026

Pressestimmen zu FIFA und Infantino: «Globaler Rückschlag»
Fußball

Pressestimmen zu FIFA und Infantino: «Globaler Rückschlag»

Der Fußball-Weltverband gibt seine viel kritisierten Investorenpläne auf. Das ruft in den internationalen Medien schnell Reaktionen hervor.

01.08.2026

UEFA droht Infantino: WM-Boykott bei FIFA-Investorendeal
Fußball-Verbände im Clinch

UEFA droht Infantino: WM-Boykott bei FIFA-Investorendeal

Eine WM ohne Weltmeister Spanien, Frankreich und Deutschland? Das ist undenkbar. Doch Europas Drohung gegen den angeschlagenen FIFA-Boss Gianni Infantino ist eindeutig - und sie gilt ab sofort.

30.07.2026

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an
Fußball

Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Gianni Infantino will die FIFA weiter als Präsident anführen. Beim Kongress kündigt er seine erneute Kandidatur an.

30.04.2026