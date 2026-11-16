Führungsdebatte

Stegner hält Schwesig in SPD-Spitze für denkbar

Hubertus Heil hat seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz ins Spiel gebracht, doch Ralf Stegner will die Personaldebatte nicht auf einzelne Namen verengen. Was er von der künftigen Parteispitze erwartet.

Stegner: Die SPD braucht ein starkes Führungsteam. (Archivbild) Foto: Felix Müschen/dpa
Stegner: Die SPD braucht ein starkes Führungsteam. (Archivbild)

Berlin (dpa) - In der Debatte um die künftige SPD-Führung hält der Abgeordnete Ralf Stegner eine Rolle für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, für denkbar. Zur Kandidatur des früheren Arbeitsministers Hubertus Heil sagte Stegner im ARD-«Morgenmagazin»: «Ich glaube nicht, dass jetzt einzelne Personen das Entscheidende sind, sondern es muss am Ende das richtige Team sein.» Er fügte hinzu: «Und wir werden auch mal sehen, was am Ende Manuela Schwesig sagt, die einen großen Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern erzielt hat.» Es gehe ja nicht um einen Mann an der Spitze, sondern um ein Führungsteam. 

Die SPD müsse bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr wieder besser abschneiden, er verwies auf den AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt. «Dazu muss man besser und stärker sich aufstellen, als wir das momentan insgesamt geschafft haben.» Auf die Frage, ob er Heil unterstütze, sagte Stegner: «Die Debatte muss jetzt beginnen.»

Der Politiker aus Schleswig-Holstein verlangte eine sorgfältige Diskussion bis zum Wahl-Parteitag im Januar in Bremen. Er forderte eine Parteispitze, von der Orientierung, Leidenschaft und Führungsstärke ausgeht. Zur Personalfrage hob er hervor: «Es gibt keinen Messias, den man an die Spitze wählt, und dann wird alles gut, sondern es muss ein Team sein.»

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