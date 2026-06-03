Thomas und Lisa Müller geben Trennung bekannt

München (dpa) - Einige hatten es schon länger vermutet, jetzt ist es offiziell: Thomas und Lisa Müller haben sich getrennt. Die beiden sind seit November 2009 verheiratet. Als der Fußballer seinen großen Aufstieg beim FC Bayern München und in der Nationalelf erlebte, war sie bereits an seiner Seite.

Doch im vergangenen Jahr wechselte Müller, inzwischen 36, nach Kanada. Seine Frau blieb in Bayern auf dem gemeinsamen Gestüt. Spätestens da ging es los mit den Spekulationen über den Beziehungsstatus. Nun haben beide offiziell ihre Trennung bekanntgegeben.

Thomas und Lisa Müller hätten sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, bestätigte der gemeinsame Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Weitere Erklärungen würden nicht abgegeben. Er bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Zuvor hatte die «Bild» über die Trennung berichtet.

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Thomas Müller: «Sie ist ja keine Handtasche»

Während Lisa in den ersten Jahren noch recht häufig auf der Tribüne bei seinen Spielen saß, machte sie zunehmend ihr eigenes Ding und feierte Erfolge im Reitsport. So gab es schon bei der WM 2014 Aufsehen, als sie - anders als die meisten Spielerfrauen - ihren Mann nicht nach Brasilien begleitete. Thomas Müller kommentierte das damals: «Sie ist ja keine Handtasche. Sie hat einen eigenen Willen und ein eigenes Leben.»

Foto: Sebastian Gollnow/dpa Lisa Müller ist erfolgreiche Dressurreiterin. (Archivbild)

Der Profi-Fußballer folgte seiner Frau bei der Begeisterung für Pferde und den Reitsport. Die beiden lebten gemeinsam auf einem Gestüt nahe München, auch er ritt manchmal, begleitete Lisa auf Turniere. Erst im vergangenen Februar sagte sie bei einer Veranstaltung: «Er als Sportler weiß, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiß, wie sehr er für seinen Sport lebt.»

Damals war sie auch auf die Fernbeziehung auf zwei Kontinenten angesprochen worden. Der 131-malige Nationalspieler steht seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS unter Vertrag. Seine Frau ging nicht mit und blieb in Bayern. Sie kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.

«Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dass wir auf zwei Kontinenten weiter arbeiten», sagte Lisa Müller. Es sei auch nie die Frage gewesen, «dass wir unser Gestüt für ein Jahr alleine lassen».

Lisa Müller: «Privatleben hast Du nicht mehr»

Viel Aufmerksamkeit bekamen die Müllers auch mit ihren gemeinsamen Werbeclips für einen Nudelhersteller - doch Lisa Müller zog sich als Spielerfrau mehr und mehr zurück. Sie wehrte sich öffentlich gegen beleidigende Kommentare über ihren Körper auf ihrem Instagram-Account.

In der Anfang 2025 ausgestrahlten Dokumentation «Thomas Müller – Einer wie keiner» äußerte sie sich kritisch über das permanente öffentliche Interesse. «Privatleben hast du nicht mehr. Die Menschen lassen einen sehr wenig in Ruhe», sagte sie damals.

Foto: Felix Hörhager/dpa Nach fast 17 Jahren Ehe: Thomas und Lisa Müller gehen nun auch offiziell getrennte Wege. (Archivbild)

Während das Paar zuvor auch gemeinsam bei Veranstaltungen wie Filmpremieren oder auf dem Oktoberfest aufgetreten war, zog sie Ende 2024 einen Schlussstrich. «Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein, wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen», teilte sie über einen Sprecher mit.

Schnupperpraktikum im Landtag

Während Thomas Müller sich aus München verabschiedete und nach Kanada ging, zog es sie dann doch wieder in die Öffentlichkeit - allerdings in ganz neuer Funktion. Im Herbst 2025 machte sie ein Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner und trat daraufhin in die CSU ein.

«Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt», sagte Müller dem Radiosender Antenne Bayern. Es folgten Solo-Auftritte etwa beim Bundespresseball im April im Berliner Hotel «Adlon».

Foto: Lennart Preiss/dpa Lisa Müller ging immer auch ihren eigenen Weg - wie bei ihrem Praktikum im bayerischen Landtag. (Archivbild)

Thomas Müller glänzt derweil in Kanada, er ist einer der Leistungsträger der Vancouver Whitecaps und überzeugt sportlich regelmäßig. Bei der bevorstehenden Fußball-WM in Mexiko und Kanada werden auch die deutschen Fans ihn wieder regelmäßig sehen. Dann ist er im Reporterteam von MagentaTV unter anderem mit Jürgen Klopp, Laura Wontorra und Tom Kaulitz im Einsatz.

Zahlreiche Trennungen bei den WM-Helden von 2014

Auffällig ist: In den Jahren nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien scheiterten gleich mehrere prominente Beziehungen der Weltmeister. So trennten sich beispielsweise Manuel Neuer und seine damalige Partnerin Kathrin Gilch, Roman und Lisa Weidenfeller, Mats und Cathy Hummels, Sami Khedira und Lena Gercke oder auch Mesut Özil und Mandy Capristo.