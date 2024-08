Wieder Gold für Dressur-Team: Werth mit Olympia-Rekord

«Ich glaube, es hat noch nie eine knappere Entscheidung gegeben. Es ist mega, super», ergänzte Werth. Mit der Winzigkeit von 0,121 Punkten setzten sich Werth mit Wendy, Frederic Wandres mit Bluetooth, und von Bredow-Werndl mit Dalera vor Dänemark durch und sorgten für das vierte deutsche Gold bei den Sommerspielen 2024. Bronze ging an Großbritannien.

Isabell Werth gewinnt mit dem deutschen Team Gold in der Dressur.

15. Team-Gold für Deutschland in der Olympia-Geschichte

Damit hat Deutschland wieder den Mannschafts-Wettbewerb in der Dressur dominiert. Es war bereits das 15. Team-Gold, allein sieben Mal war Werth dabei. In Werths Olympia-Bilanz stehen nun acht goldene und fünf silberne Olympia-Medaillen. Die Kanutin Birgit Fischer hatte in ihrer Karriere ebenfalls acht olympische Goldmedaillen gewonnen, aber eine Silbermedaille weniger.