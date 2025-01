«Zu viele leichte Fehler»: Handballer scheitern an Portugal

Oslo (dpa) - Andreas Wolff saß enttäuscht und mit leerem Blick am Torpfosten, dann schrie der überragende Torwart der deutschen Handballer seinen Frust über das dramatische Aus im WM-Viertelfinale heraus. Durch das 30:31 (26:26, 9:13) nach Verlängerung gegen Portugal ist der Traum von der ersten WM-Medaille seit 18 Jahren für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason geplatzt. Während die Südeuropäer im Halbfinale Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark herausfordern, fliegt die DHB-Auswahl am Donnerstag ohne das erhoffte Edelmetall in die Heimat.