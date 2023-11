«Wollte kein Verräter sein»: Ullrich spricht über Doping

Hamburg (dpa) - Jan Ullrich hat erstmals über jahrelanges Doping im Team Telekom gesprochen und den Griff zu verbotenen Substanzen mit fehlender Chancengleichheit begründet. «Ohne nachzuhelfen, so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung, wäre das so, als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen», sagte der 49-Jährige dem «Stern». Nachdem er 1995 zum damaligen deutschen Top-Rennstall gekommen war, habe er «ziemlich schnell gelernt, dass Doping weitverbreitet war». 1997 gewann Ullrich als bisher einziger Deutscher die Tour de France.

Für den Satz «Ich habe gedopt» habe ihm in der Vergangenheit die Kraft gefehlt. Er kommt ihm auch in dem «Stern»-Interview nicht über die Lippen. Ullrich redet über Doping ohne explizites Geständnis. Dieses könnte allerdings in der Amazon-Dokumentation «Jan Ullrich - Der Gejagte» folgen, die am 28. November erscheint.