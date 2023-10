Zum achten Mal: Weltmeister Messi gewinnt Ballon d'Or

Paris (dpa) - Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist zum achten Mal mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der 36-jährige Argentinier erhielt die Ehrung für die vergangene Saison in Paris und siegte in der Abstimmung vor Torjäger Erling Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

Rekordgewinner Messi widmete die Auszeichnung in seiner Dankesrede auf der Bühne des Theatre du Chatelet auch seinem Landsmann Diego Maradona. «Es gibt keinen besseren Ort, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, hier in der Nähe vieler Menschen, die den Fußball so lieben, wie er es gewollt hätte», sagte Messi. Maradona, der vor knapp drei Jahren starb, hätte am Montag Geburtstag gehabt. «Wo immer du bist, Diego: Alles Gute! Das ist auch für dich», sagte Messi.