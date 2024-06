Zwei Spiele, null Treffer: Tor-Not bei Favorit Frankreich

In der Heimat macht sich bereits Unruhe breit. «Zu Beginn der Vorbereitung auf die EM galten die großen Zweifel noch der Defensive. Etwas mehr als drei Wochen später mehren sich die Fragezeichen auf der anderen Seite des Feldes», schrieb «Le Parisien». Die Nullnummer gegen die Niederlande in Leipzig ließ die Bedenken weiter wachsen.

Chancen hatte allein Antoine Griezmann en masse, aber auch Mbappés Stellvertreter als Kapitän und diesmal in geliebter zentralerer Offensivposition brachte den Ball einfach nicht über die Linie. «Bei zwei Gelegenheiten ist mir der Ball an den Füßen hängen geblieben», erklärte er: «Uns fehlte in beiden Spielen die Effizienz.» Trotz Spielern wie Griezmann, wie Frankreichs Rekordtorschütze Olivier Giroud, trotz Ousmane Dembélé oder Marcus Thuram.

Denn in 180 Minuten EM in Deutschland plus Nachspielzeit hat Titelmitfavorit Frankreich noch keinen eigenen Treffer erzielt. Beim 1:0 gegen Österreich hatte ein Eigentor für den Sieg der Franzosen gesorgt. Und das trotz eines Mbappé, der sich erst in der Schlussphase verletzt hatte. Gegen die Elftal ließ Deschamps ihn komplett auf der Bank, nachdem er sich tags zuvor eigentlich zuversichtlich und optimistisch gezeigt hatte.