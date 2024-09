Totes Kleinkind: Anklage gegen Vater, Mutter und Oma

Halle (dpa) - Nachdem ein zwei Jahre altes Kind im Mai tot in Halle gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Vater, die Mutter und die Großmutter erhoben. Den dreien werde Mord durch Unterlassung zur Verdeckung einer Straftat vorgeworfen, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur. Das Kind war im Mai dieses Jahres an schweren Verbrühungen gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Vater sein Kind aus erzieherischen Gründen in heißes Wasser getaucht hat.