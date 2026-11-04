Fund in Unterkunft

Totes Neugeborenes gefunden - Mutter in U-Haft

In einer Obdachlosenunterkunft in Brandenburg wird die Leiche eines Babys gefunden - es starb kurz nach der Geburt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die 39-jährige Mutter.

Nach dem Fund eines toten Babys wird ermittelt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nach dem Fund eines toten Babys wird ermittelt. (Symbolbild)

Calau (dpa) - In einer Obdachlosenunterkunft im Süden Brandenburgs ist ein totes Baby gefunden worden. Gegen die 39 Jahre alte Mutter werde wegen Totschlags ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus. Das tote Neugeborene sei am Sonntag in Calau im Kreis Oberspreewald-Lausitz gefunden worden. «Es sieht nach einem Gewaltverbrechen aus», so der Sprecher. Die Leiche sei bereits obduziert worden. Zuvor hatte der RBB über den Fund berichtet.

Das Baby ist laut Staatsanwaltschaft kurz nach der Geburt gestorben. Über die Art der Verletzungen und den konkreten Fundort machte der Sprecher keine Angaben - mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Die Mutter sitzt den Angaben zufolge in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben in Untersuchungshaft.

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