Trauer nach Tat im thüringischen Klettbach

Klettbach (dpa) - Nach dem Fund von vier Toten in Klettbach trauern Menschen im Ort um die Opfer. Vor dem mutmaßlichen Tatort legten sie Blumen nieder, stellten Kerzen auf und drückten ihr Mitgefühl in Worten aus. «Wir vermissen dich. Ruhe in Frieden» steht auf einer Kerze vor dem Haus. Teils hielten Menschen vor dem Gebäude inne, wie ein dpa-Fotograf vor Ort beobachtete.