Projekt an der Gold Coast

Trump-Hotel soll höchstes Gebäude Australiens werden

Direkt am Pazifik-Strand von Surfers Paradise soll ein Trump-Tower entstehen – mit Rekordanspruch: Das Hotel soll der höchste Wolkenkratzer Australiens werden.

Der «Trump»-Schriftzug prangt an einem Hotel in Las Vegas - an der australischen Gold Coast könnte ein ähnliches Projekt entstehen. (Symbolbild) Foto: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa
Der «Trump»-Schriftzug prangt an einem Hotel in Las Vegas - an der australischen Gold Coast könnte ein ähnliches Projekt entstehen. (Symbolbild)

Gold Coast (dpa) - Ein Trump-Hotel soll künftig die Skyline der australischen Gold Coast dominieren: Im Touristen-Hotspot Surfers Paradise ist ein Luxus-Wolkenkratzer für 1,5 Milliarden Australische Dollar (900 Millionen Euro) geplant. Mit 340 Metern wäre es das höchste Gebäude in Down Under. Der Vertrag für das Projekt an der Ostküste sei mittlerweile unterzeichnet worden, teilte die australische Entwicklerfirma Altus Property Group mit.

Der «Trump International Hotel & Tower» soll den Angaben zufolge auf einem Grundstück in der Trickett Street gleich am Pazifik entstehen. Mit 91 Stockwerken würde der Turm den bisherigen Rekordhalter überragen, den rund 322 Meter hohen Q1 Tower. Dieser steht seit 2005 mit seinen fast 80 Stockwerken und einer Aussichtsplattform ebenfalls in Surfers Paradise, einem beliebten Vorort der Stadt Gold Coast südlich von Brisbane. Berühmt ist der Küstenabschnitt in Queensland für seine kilometerlangen Strände und eine markante Skyline.

Wer finanziert das Projekt?

Altus-Chef David Young erklärte, er habe die Vereinbarung am 14. Februar im Anwesen von US-Präsident Donald Trump in Florida unterzeichnet. Er habe das Projekt zuvor fast 20 Jahre lang verfolgt. Finanziert wird der Bau demnach vollständig durch private Investoren aus Singapur, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. 

Geplant sind neben dem Hotel auch 270 Luxusresidenzen, ein privater Beach Club sowie Einzelhandels- und Gastronomieflächen, wie die Gruppe Trump Hotels auf ihrer Website schreibt. Dort wird das Projekt unter «coming soon» geführt. Insgesamt gibt es bisher laut Webseite acht Luxushotels der Marke in den USA, Irland und Schottland. Weitere sind in Planung, etwa in Dubai und auf den Malediven.

