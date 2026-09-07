Notfälle

Türkei bekämpft Waldbrand im südwestlichen Mugla

Starker Wind erschwert die Löscharbeiten beim Waldbrand in Mugla. Bereits drei Wohnhäuser und zahlreiche Tiere wurden evakuiert. Andernorts wurden Brände unter Kontrolle gebracht.

Immer wieder gibt es Waldbrände in der Türkei. (Archivbild) Foto: Emrah Gurel/AP/dpa
Immer wieder gibt es Waldbrände in der Türkei. (Archivbild)

Mugla (dpa) - In der Provinz Mugla im Südwesten der Türkei kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit. Von dem Brand, der im Stadtviertel Yaras aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen war, sind demnach die Bezirke Mentese und Ula betroffen. Drei Wohnhäuser wurden bereits evakuiert. 

Der Gouverneur der Provinz, Idris Akbiyik, erklärte gegenüber Anadolu, dass die Löscharbeiten sowohl aus der Luft als auch am Boden durchgeführt würden. Neben den Bewohnern der drei Wohnhäuser wurden auch Rinder und Schafe evakuiert.

In der Region wehe derzeit starker Wind, wodurch sich das Feuer ausbreite. An den Löscharbeiten sind unter anderem sieben Flugzeuge, 13 Hubschrauber, 32 Löschfahrzeuge und 232 Einsatzkräfte beteiligt. Der Verkehr auf der Straße zwischen Mugla und Denizli werde kontrolliert aufrechterhalten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Brände haben oft menschliche Ursachen

Wie die türkische Generaldirektion für Forstwirtschaft auf X mitteilte, wurde ein weiterer Waldbrand in der Provinz Antalya im Bezirk Serik unter Kontrolle gebracht. 

In der Türkei kommt es im Sommer häufig zu Waldbränden, die durch lange Trockenheit und starke Winde begünstigt werden. Auslöser für die Brände seien häufig unzureichend gewartete Stromleitungen, die durch die Wälder führen, erklärte der Experte Cihan Erdönmez von der Universität Istanbul. Forstminister Ibrahim Yumakli sagte, 2025 habe es mehr als 5.000 Waldbrände in der Türkei gegeben - 96 Prozent davon seien direkt oder indirekt vom Menschen verursacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehr kämpft gegen Brände auf Kreta und in der Türkei
Waldbrände in Südeuropa

Feuerwehr kämpft gegen Brände auf Kreta und in der Türkei

Starke Winde erschweren den Einsatz der Feuerwehr auf Kreta, während in der Türkei weitere Teams aus der Luft und am Boden gegen die Flammen kämpfen. Entspannung gibt es in Frankreich und Spanien.

31.07.2026

Waldbrände in Südeuropa: Entspannung und neue Einsätze
Wetter im Süden

Waldbrände in Südeuropa: Entspannung und neue Einsätze

In Spanien und Frankreich können viele Menschen nach Waldbränden zurück in ihre Häuser. Auf Kreta kämpfen Feuerwehrleute gegen Sturmböen und Flammen – trotz modernster Technik und neuer Drohnen.

30.07.2026

Hitzewelle und trockener Wind treiben Brände in Südeuropa an
Waldbrände

Hitzewelle und trockener Wind treiben Brände in Südeuropa an

Nach Frankreich und Spanien treffen ausufernde Waldbrände nun die Urlaubsländer Türkei und Griechenland. Extreme Hitze und Trockenheit begünstigen die Feuer, die Menschen aus ihren Häusern treiben.

29.07.2026

Keine Entwarnung bei Waldbränden - Tote in der Türkei
Umwelt

Keine Entwarnung bei Waldbränden - Tote in der Türkei

Im Süden Europas hält die Bedrohung durch Waldbrände an. In der Türkei steigt die Zahl der Todesopfer. In Griechenland und Bulgarien entspannt sich die Lage, Entwarnung bedeutet das aber nicht.

28.07.2025

Klima

Brände auf Rhodos: Wind erschwert Löscharbeiten

Das Ende der Hitze in Griechenland ist in Sicht. Das Ende der Brände aber noch nicht. Auf Rhodos wüten die Flammen weiter. Die Behörden ermitteln, wie die Brände ausgebrochen sind.

25.07.2023