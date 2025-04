U-Bahn fährt mit fehlender Türscheibe durch Berlin

Berlin (dpa) - Eine fehlende Scheibe in der Tür einer U-Bahn hat in Berlin für Aufsehen gesorgt. Der Vorfall in einem Zug der U7 wurde am Samstagabend der Polizei gemeldet, wie eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sagte. Diese gab die Information der BVG weiter. Der Zug sei umgehend aus dem Verkehr genommen und die Werkstatt gebracht worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.