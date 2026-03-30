Missbrauchsfall in Schweden

Über 100 Freier: Mann soll Ehefrau zu Sex gezwungen haben

Hinter der Fassade der Ehe: Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit über 100 Männern gezwungen haben. Jetzt ist der Mann angeklagt.

Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mehr als 100 Männern gezwungen haben. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa
Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mehr als 100 Männern gezwungen haben. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden. (Symbolbild)

Stockholm (dpa) - In Schweden ist ein Mann angeklagt, seine Ehefrau zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Männern gezwungen zu haben. Die Anklage sei wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei, Vergewaltigungen und Missbrauch erhoben worden, berichtete die Nachrichtenagentur TT. Dem Schweden wird auch vorgeworfen, seiner Frau mehrfach gedroht zu haben. 

Der Mann war demnach im Oktober 2025 festgenommen worden, nachdem die Frau ihn selbst angezeigt hatte. Er soll seine Frau gegen ihren Willen zu Sex mit Dutzenden Männern gezwungen und von den Einnahmen gelebt haben. Dafür soll er Anzeigen im Internet geschaltet und Buchungen verwaltet haben. Die mutmaßlichen Taten sollen sich sowohl physisch als auch online abgespielt haben.

Der Schwede, der früher ein ranghohes Mitglied im Rocker-Club «Hells Angels» gewesen sein soll, habe seine Frau zu den Freiern gefahren und Treffen überwacht. Er bestreitet die Vorwürfe. Auch den Freiern, die aus ganz Schweden kommen sollen, droht eine Strafe. In Schweden ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt straffrei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Frauen im Missbrauchsfall Al Fayed befragt
Britische Ermittlungen

Drei Frauen im Missbrauchsfall Al Fayed befragt

Etliche Frauen werfen dem verstorbenen Harrods-Besitzer Mohamed Al Fayed Missbrauch vor. Die Polizei spricht von einer der größten Ermittlungen ihrer Geschichte - und sucht weiter nach Mitwissern.

06.03.2026

Über 100 Männer: Schwede soll Frau zu Sex gezwungen haben
Erschütternder Missbrauchsfall

Über 100 Männer: Schwede soll Frau zu Sex gezwungen haben

Der eigene Ehemann als mutmaßlicher Drahtzieher eines jahrelangen Alptraums: Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mehr als 100 Freiern gezwungen haben. Sie zeigte ihn selbst an.

16.02.2026

Prozess: Kam es zum sexuellen Missbrauch einer Zwölfjährigen in Heppenheim? 
Justiz

Prozess: Kam es zum sexuellen Missbrauch einer Zwölfjährigen in Heppenheim? 

46-jähriger Afghane muss sich seit Mittwochmorgen vor dem Landgericht Darmstadt verantworten.

11.09.2025

Fußballtrainer gesteht sexuellen Missbrauch
Sexualisierte Gewalt

Fußballtrainer gesteht sexuellen Missbrauch

Fünf Jahre lang soll der Mann junge Kicker missbraucht haben, darunter auch ein Kind. Lange habe er sich als unschuldig gesehen, sagt er. Das habe sich erst in der Haft geändert.

30.06.2025

Gerichtsdokumente zu Epstein zeigen sexuellen Missbrauch
Sexualverbrecher

Gerichtsdokumente zu Epstein zeigen sexuellen Missbrauch

Lange vor dem weltweiten Skandal war Jeffrey Epstein schon einmal im Visier der Ermittler. In nun veröffentlichten Dokumenten erzählt unter anderem eine damals 14-Jährige vom Missbrauchs-System.

02.07.2024